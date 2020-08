MUSICA Alba sul monte... in concerto Il Consuntivo del maestro Augusto Ciavatta

Alba sul monte... in concerto.

La XII edizione di Alba sul Monte… in Concerto siè svolta da Domenica 26 Luglio a Domenica 23 Agosto con il patrocinio della Segreteria di Stato per l’Istruzione e la Cultura, l’Università e la ricerca scientifica, le Politiche Giovanili. E' stata un’edizione speciale, nel rispetto delle regole di sicurezza imposte dall’emergenza , ma non per questo meno suggestiva delle precedenti. Ma le limitazioni non hanno impedito che anche per questa edizione i concerti si concluderanno con colazione a base di bomboloni (sempre nel rispetto delle norme di sicurezza). Abbiamo voluto sentire dal Maestro Augusto Ciavatta come è andata.



I più letti della settimana: