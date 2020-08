MUSICA Aldo Zangheri & Monica Micheli duo a San Marino Due strumenti, così diversi nelle possibilità tecniche e nelle sonorità, insieme si fondono perfettamente

Aldo Zangheri & Monica Micheli duo, Aldo (viola) e Monica (arpa) suonano insieme da 15 anni. Il duo viola e arpa è formazione tanto insolita quanto suggestiva, raffinata e affascinante. I due strumenti, così diversi nelle possibilità tecniche e nelle sonorità, insieme si fondono perfettamente e sono adatti per ogni tipo di repertorio, dal barocco alle composizioni contemporanee, passando per il romanticismo. Aldo Zangheri e Monica Micheli propongono brani che vanno dalla musica classica del Sei, Sette e Ottocento a celebri colonne sonore di film, da canzoni pop degli anni Sessanta fino a tanghi e milonghe argentini, passando per Ennio Morricone.



