LIBRI "Alza la tua radio per favor": Massimo Emanuelli pubblica l'enciclopedia delle radio Ascolta l'intervista!

“Alza la tua radio per favor. Storia delle radio libere italiane di ieri e di oggi", è questo il titolo e insieme l'intento di Massimo Emanuelli, conduttore radiofonico, docente e autore, nel creare una vera e propria enciclopedia in cui possa essere custodito il racconto di ogni singola stazione presente sul territorio italiano. Un ebook di Gammarò Edizioni, in cui ripercorrere le tappe e i personaggi principali del mondo della radiofonia, partendo dalle prime radio libere fino ad arrivare ai giorni nostri.

Per saperne di più, ascolta il reloaded della nostra intervista a Massimo Emanuelli!

