Andiamo al Cinema

La settimana del Cinema Concordia presentata da Marilia Reffi.

Questa settimana sbarca in Repubblica "Tre di Troppo" film che vede l'amatissimo Fabio De Luigi nel doppio ruolo di attore e regista, con al suo fianco una sempre brava e bellissima Virginia Raffaele.

La seconda pellicola arriva dalla Francia, "L'Innocente" di Louis Garrel anche lui nella doppia veste di attore e regista. Amori, sentimento e melodramma non mancano e rappresentano una garanzia per gli appassionati del genere. Notevole però è stavolta il loro utilizzo, anche in chiave metanarrativa.