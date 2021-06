TEATRO Anthology: di e con Antonio Ornano All'Arena Parco dei Cerchi tutta la stand up commedy dell'artista genovese

Anthology: di e con Antonio Ornano.

Anthology è un racconto di vita profondamente segnato da figure evocate in scena, esperti di animali, registi bipolari, life coach, muratori di Renzo Piano, ma soprattutto da una figura femminile vincente e prevaricatrice, la sua “crostatina” che altri non è se non la sua dolce metà. E come se non bastasse vi racconto pure delle fragilità e delle inadeguatezze di un uomo alle prese con le sue schizofrenie, comprese le mie difficoltà a rapportarmi con il razzismo e il bullismo. Come comico e soprattutto come padre di un bimbo biologico biondo platino e di una bimba di colore adottata in Etiopia.... C’è molto della vita di Antonio Ornano in questo spettacolo, ma c’è molto anche della società in cui viviamo e di noi stessi.

Per provare a capirsi mentre ci si capotta dalle risate tutti insieme.





