Antonio Veneziano professione: Artista

Antonio Veneziano nasce a Genova da genitori napoletani comincia a studiare canto, con i fratelli Sorrenti, Alan e Jenny. Dopo la maturità classica si diploma all’Accademia teatrale del Teatro stabile privato di Trieste, studiando recitazione. La sua formazione accademica, prosegue, frequentando la BSMT , scuola di musical diretta da Showna Farrel, dove ha la possibilità di incontrare e studiare canto con professionisti come Lucio Dalla, Faye Neapon e Candace Smith. Lavora quindi nel 2007 per il Teatro Stabile di Trieste “La Contrada” in Anatol diretto da Francesco Macedonio, successivamente viene diretto da registi come Gabriele Lavia, Graham Vick, Giulio Ciabatti e Giancarlo Del Monaco.









Si specializza al corso di Perfezionamento dell’attore di Santa Cristina con Luca Ronconi. Continua la sua formazione frequentando numerosi corsi di perfezionamento presso l’Accademia dei Filodrammatici di Milano, la Biennale di Venezia con Angélica Liddell (Leone d’argento alla carriera 2014) e il C.U.T di Perugia (scuola dello Stabile dell’Umbria) dove ottiene il diploma di qualifica professionale come attore/performer riconosciuto in Europa.

Lo abbiamo incontrato a Diamoci del Tu e ci siamo fatti raccontare il suo bellisiimo cammino nel mondo dello spettacolo.