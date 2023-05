Anyma (Martina Gaetano)

ANYMA, classe 2002, si avvicina al mondo della musica fin dall’infanzia con lo studio della chitarra, imparando a suonarla già dagli 8 anni, sotto la guida di Filippo Tirincanti, per poi iniziare a scrivere i suoi primi testi poco dopo. Profondamente influenzata nella sua crescita artistica dall’R&B, ha in seguito iniziato a scrivere le sue canzoni sentendo la necessità di trasferire in musica i suoi " sentimenti".

E' appena uscito il suo nuovo singolo accompagnato dal suo primo video: CASA.

Qui sotto L'intervista e di seguito la canzone.





