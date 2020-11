LIBRI Avere o non avere Il giornalista Claudio Brachino torna in libreria con un saggio sull' uguaglianza sociale

Avere o non avere.

Il giornalista Claudio Brachino con "Avere o non avere Il miraggio dell'uguaglianza nella nostra democrazia" mette il dito in una piaga che affligge la nostra società ormai da decenni, parlando di uguaglianza sociale, diritti, futuro in una democrazia che non riesce a tutelare la due estremità più esposte e per questo più deboli. Gli anziani e i giovani, che dovrebbero essere al centro di ogni possibile manovra, vengono invece abbandonati e mai protetti. Claudio Brachino prova a muoversi per analizzare, osservare, capire. Non con l’occhio dell’economista di professione ma con quello del giornalista abituato a sporcarsi le mani con la realtà in cui vive, e a raccontarla. Noi abbiamo incontrato l'autore del saggio e ci siamo fatti spiegare il percorso.











(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});





I più letti della settimana: