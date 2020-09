CURIOSITÀ Bautrekking a San Leo Passeggiare tra i boschi con al fianco gli amici a quattro zampe

Bautrekking a San Leo.

Il bautrekking è un’attività nuova ma che, in realtà, esiste da sempre, un emozione che unisce la passeggiata immersi nella natura, in più l'essere accompagnati dal proprio amico a quattro zampe. Il Centro cinofilo Sguinzagliamoci insieme ai Treknauti, altro non sono che guide ambientali escursionistiche e Educatori cinofili,organizza un bautrekking adatto a chiunque voglia cimentarsi in questa attività. Ci si potrà immergere in suggestivo paesaggio, con i panorami mozzafiato, nei pressi di San Leo. Natura, cultura e spiritualità si intrecceranno davanti agli occhi e nei racconti di guide esperte, non solo di natura ma anche di storia dell'arte con una profonda conoscenza del territorio.



I più letti della settimana: