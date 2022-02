MUSICA “Beatiful Life (Love Is Around)” Il singolo di Salvo Saverio D’Angelo Colonna sonora del film “Il Filo Invisibile” in collaborazione con Donata Brischetto

“Beatiful Life (Love Is Around)” Il singolo di Salvo Saverio D’Angelo.

Dal 21 febbraio è in circolazione il singolo “Beautiful life (Love is around)” dell'attore e produttore Salvo Saverio D’Angelo (SSD Project) in collaborazione con Donata Brischetto, finalista dell’ultima edizione di The Voice Senior. Il brano è la colonna sonora del film "Il Filo invisibile" del regista Marco Simon Puccioni in uscita nelle sale lo stesso giorno.

Salvo Saverio D’Angelo classe 1975, nasce a Catania in Sicilia. Inizia i primi passi nel mondo della musica a 16 anni come conduttore e dj radiofonico in una radio locale. Alternava l’amore per la musica con il cinema, da piccolo amava giocare con i suoi amici, spesso nel ruolo di regista, filmava, con una piccola telecamera, storie per lo più divertenti e sognava guardando i film di diventare un attore.

Lo abbiamo incontrato a Diamoci del Tu

