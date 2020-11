MUSICA Biutifullove Filippo Malatesta torna con un cd di canzoni inedite e una sorpresa per i fans

Biutifullove.

Torna Filippo Malatesta e lo fa con una bella sorpresa. Tutti coloro che acquisteranno in prevendita il nuovo album “BIUTIFULLOVE” non solo lo potranno ricevere a casa, ma il cd sarà autografato con dedica personalizzata. Non è tutto infatti acquistandolo riceverete un link per assistere a un mini concerto di presentazione dell’album in diretta streaming. Visti i tempi, se i fans non possono venire da Filippo Malatesta, Filippo Malatesta va dai fans!!! Noi lo abbiamo incontrato a "Diamoci del Tu".





