Burrasche: Diario di Bordo 2022 il nuovo libro di Carlo Romeo Il cammino che abbiamo percorso all'interno di un anno ricco di avversità

Ai microfoni di Diamoci del Tu, per l'occasione guidati da Stefano Coveri, Carlo Romeo ripercorre le tappe del suo libro Burrasche: Diario di Bordo 2022. Dal Covid-19 all'invasione russa in Ucraina alla rivoluzione in Iran, 12 mesi di una lunga incompiuta navigazione passando di burrasca in burrasca.

Le onde del mare, in queste pagine, si accavallano nei giorni a quelle dei giornali quotidiani, riprendendo e trasformando un diario di bordo. Il mare fa da sfondo a una quotidianità che richiama continuamente racconti e ricordi, componendo un libro molto particolare, al tempo stesso, su un anno particolare e su molti altri anni, confondendo in un continuo intreccio presente e passato, vita e memoria.



