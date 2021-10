Federica Maspero, o meglio Dottoressa Maspero, l'oncologa che all' ’Olimpico di Roma durante il Golden Gala del 2012 ha corso i cento metri in 15 secondi e 53 centesimi. Si allena almeno 3 volte alla settimana, e racconta il suo rapporto con la disabilità, la sua vita nel suo libro "Calze in Cashmere" Vita di un'atleta paralimpica, con la prefazione di Adriano Panatta.