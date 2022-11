SOCIAL MENTE Casa dei Risvegli Luca De Nigris A Bologna una struttura specializzata nella fase riabilitativa dalle gravi cerebrolesioni acquisite

Casa dei Risvegli Luca De Nigris.

La “Casa dei Risvegli Luca De Nigris” è un nodo del percorso, nel Bolognese, per le gravi cerebrolesioni acquisite (GCA) specializzata per la fase riabilitativa delle condizioni a bassa responsività protratta (Stato Vegetativo e di Minima Coscienza) e per le gravi disabilità “a lento recupero”. E’ una unità ospedaliera ad alta specializzazione neuroriabilitativa della Azienda USL di Bologna, che ne condivide le finalità. Ne abbiamo parlato con Fulvio De Nigris papà di Luca

Associazione ONLUS "Gli Amici di Luca".

[Banner_Google_ADS]





I più letti della settimana: