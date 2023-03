Casanova in versione Red Canzian

Casanova OperaPop è uno spettacolo maestoso che già nel corso del breve tour di anteprima ha conquistato il cuore di oltre 30.000 spettatori. Tratto dal best sellers di "Matteo Strukul", “Giacomo Casanova - la sonata dei cuori infranti”, romanzo di ambientazione storica tradotto in oltre 10 lingue, lo spettacolo è il primo show inedito di teatro musicale andato in scena dopo la riapertura dei teatri a piena capienza, una nuova opera che Red Canzian ha creato nei due lunghissimi anni trascorsi lontano dal palco.

Red è stato graditissimo ospite a Diamoci del Tu, ci ha parlato della sua creatura teatrale.