Claudio Astorri: "Radio makes people feel better".

Claudio Astorri è il protagonista di oggi a DIAMOCI DEL TU. Attualmente Consulente di Direzione di RAI Radio 2, professore del Master in Comunicazione Musicale dell'Università Cattolica di Milano, con una ricca carriera in ambito radiofonico è stato con noi per raccontare e descrivere l'enorme potere del mezzo, sia per chi la radio l'ascolta e per chi la fa con passione. Perchè "la Radio fa stare meglio le persone...". Ascolta tutta l'intervista nel nostro reloaded!

