MUSICA Come asini nel pozzo I Jaspers presentano il nuovo album e il nuovo singolo a Diamoci del Tu

Come asini nel pozzo.

Il titolo del nuovo disco dei Jaspers: Come Asini Nel Pozzo prende ispirazione da una favola popolare, una storia di crescita personale che parla della necessità di non smettere mai di lottare per uscire dalle difficoltà anche quando tutto sembra andare nel peggiore dei modi.

Ne abbiamo parlato con Erik Donatini bassista del gruppo.



I più letti della settimana: