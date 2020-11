LIBRI "Come i granchi a primavera" di Giulia D'Intino Storia di un'amicizia nata su una pista di atletica, di un diverso modo di guardarsi, di perdersi per poi ritrovarsi

"Come i granchi a primavera" di Giulia D'Intino.

La storia di un' amicizia nata ai margini della pista di atletica, sport che fa sa sfondo alla vicenda di due persone che si incontrano rischiano di perdersi per poi ritrovarsi. Abbiamo incontrato l'autrice Giulia D'Intino che ci ha raccontato l'urgenza di raccontare quello che viveva sulla pista di atletica con la sua squadra, gli ostacoli, le conquiste, le paure. Poi è arrivata lei, e dopo lei altri, che l'hanno costretta a fermarsi e a guardare. "Ho scritto per la squadra, per ricordare come è cominciata la nostra storia e per non perdere niente di tutto quello che insieme abbiamo vissuto. E ho scritto anche per raccontare a voi, e rendervi partecipi di questa immensa bellezza".









