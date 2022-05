CULTURA Con Winki sulla via di San Michele Il racconto di uno scrittore, viaggiatore e soul surfer che ha dedicato la vita al viaggio fisico e interiore

Con Winki sulla via di San Michele.

La via di San Michele o via Micaelica, o ancora via dell'angelo è un antico e misterioso cammino ricco di simboli e significati che può diventare un viaggio evolutivo dentro e fuori di se e che si intreccia con altri cammini già conosciuti agli appassionati di queste escursioni. Ce ne ha parlato Winki scrittore viaggiatore e soul surfer in occasione di un incontro con lui proprio a San marino.





[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: