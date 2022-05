CULTURA Cucinare al barbecue con il vino Una Sommelier e un Pit Master ci guidano nel mondo della buona cucina abbinando cibo e bevande

Cucinare al barbecue con il vino.

Corinna Ghiotti e Daniele Merli sono gli autori di una guida che ci svela i segreti e i piaceri di un abbinamento tra i più apprezzati al mondo: quello tra il vino e la cucina al barbecue, sinonimo di gusto e convivialità. Seguendo le chiare spiegazioni degli autori,scoprirete quelle che sono le accortezze per degustare il vino.

E vedrete che cucinare al barbecue è molto più divertente di quanto potevate immaginare. Scoprirete, per esempio, come usarlo anche per cotture lente e a bassa temperatura, che vi permetteranno di preparare al meglio i tagli di carne più grandi. Li abbiamo incontrati a Diamoci del Tu di oggi



