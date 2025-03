MUSICA “Dadiv Costa Wallace” E' il nuovo singolo di Fidelio

“Dadiv Costa Wallace”.

Fidelio è un progetto musicale creato da Andrea Aniello e Valerio Martino. Andrea lavora come data scientist e al momento vive in America. Valerio lavora come musicista in Italia. Il duo esplora le dinamiche della società borghese raccontando storie di vita quotidiana attraverso una lente critica e ironica. “David Costa Wallace”, è il loro primo singolo.

A Diamoci del Tu è venuto a parlarne Andrea Aniello



I più letti della settimana: