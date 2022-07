MUSICA Dall'idraulica alla musica passando per Sanremo Incontrare Drupi è come ritrovare un amico che ti racconta con spontaneità la sua vita

Dall'idraulica alla musica passando per Sanremo.

L'occasione ce l'ha fornita il concerto che ha vede Drupi sul palcoscenico di Castello Albereto. Tra le sue canzoni più significative per la sua carriera, il cantante pavese cita senz'altro: Vado Via, che ha permesso al cantante di lasciare in maniera definitiva la strada della idraulica per diventare cantante.

[Banner_Google_ADS]



Una bella chiacchierata a tutto tondo con una persona spiritosa e divertente, che per noi di Radio San Marino ha ripercorso la sua strada a ritroso.

I più letti della settimana: