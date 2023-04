MUSICA Debole: il nuovo singolo di Valentina Tioli La giovane cantautrice modenese si racconta attraverso la sua musica

Valentina Tioli a Diamoci del Tu racconta quali sono state le emozioni che le hanno fatto scrivere "Debole", brano che racconta tanto di lei ma anche molto di tutti. Ovvero di chi ha sofferto per amore. “Scavando più nel profondo, Valentina, tocca un tema sempre più diffuso nella nostra società: l’autosabotaggio. In un mondo dove l’amore è molto costoso e il sesso è gratis, dove le relazioni non hanno la pazienza di crescere, hanno la durata di uno starnuto e sono intercambiabili come calzini.



