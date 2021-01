MUSICA Dhyane e la sua "Cuore di cartone" Le parole si trasformano in immagini e le immagini in ricordi...

Dhyane e la sua "Cuore di cartone".

Giovanissima Dhyane scopre il suo talento per il canto per caso in un locale dove facevano Karaoke. Un giorno prende coraggio, sale sul palco e si mette a cantare, aveva solo 9 anni. Poi prende lezioni di canto, scopre la musica di Paolo Nutini e il suo amore per la musica Blues. Come tutti i grandi amori anche per Dhyane arriva il momento del distacco temporaneo, ma nel suo futuro la musica continua ad essere all'orizzonte e oggi ci presenta il suo primo singolo "Cuore di Cartone".

Noi l'abbiamo incontrata.





