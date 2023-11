Diamoci del tu .... Intervista a Chiara Raggi In punta di corde...il nuovo disco con Giovanna Famulari

E' uscito il 7 novembre 2023, In punta di corde , il nuovo album di Chiara Raggi , voce e chitarre e Giovanna Famulari , violoncello e voce.Un album registrato live alla RSI durante il programma radiofonico “Musica di Seta, viaggio in punta di corde nella musica d’autrice”, Scritto e condotto da Chiara Raggi con la partecipazione di Giovanna Famulari, il programma propone alcune delle più importanti cantautrici italiane attraverso storie e canzoni : donne pioniere, capaci di raccontarsi e raccontare conquiste e scelte di vita e, attra verso le loro storie, la forza della parola e del linguaggio universale della musica, donne capaci di ritagliarsi un posto autorale nel panorama musicale italiano. Raggi e Famulari hanno riletto - voci, chitarre classiche, acustiche, elettriche e violoncello - alcuni brani delle protagoniste, da canzoni iconiche, reinterpretate con arrangiamenti arditi, a perle ricercate e meno conosciute. Questa rilettura è diventata un album e un concerto in cui, attraverso le canzoni di autrici e cantautrici - da Nada a La Rappresentante di Lista, da Carmen Consoli a Grazia di Michele, Madame, Rettore, Giuni Russo, Mariella Nava, Paola Turci, Cristina Donà - vengono trattati temi importanti e necessari: accettazione di sé, consapevolezza, legittimazione del proprio lavoro. Troppo spesso le donne che fanno la storia sono relegate ai margini di una narrazione di cui sono, in vero, legittime protagoniste e attraverso questo album, si cerca di mettere il focus sugli aspetti musicali e sulle scelte coraggiose che hanno fatto sì che queste cantautrici segnassero definitivamente la storia della musica italiana



