Diamoci del tu .... Intervista a Gabriello Milantoni Autore del libro Demodé

Diamoci del tu .... Intervista a Gabriello Milantoni.

Storico dell'arte, filologo, curatore, raccontatore, scrittore e tanto altro: Gabriello Milantoni. La sua vita ,"libera", come lui stesso la definisce anche durante l'intervista, è dedicata all'arte, alla bellezza, alla cultura, che se coltivata , ci salva la vita. Un curriculum il suo lunghissimo, che potete scoprire on line e in qualche modo anche attraverso la sua pagina facebook, attraverso la quale si può capire tutta la forza ,la cultura e l'ironia di un uomo che ha fatto e continua a fare nella vita ciò che ama...e in qualche modo ci dice come fare.

Qui l'intervista completa.

I più letti della settimana: