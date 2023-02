Diamoci del tu....Master Freez Davide Bucci in arte Master Freez, DJ e produttore

Diamoci del tu....Master Freez.

Davide Bucci, in arte "MASTER FREEZ", presente nella scena musicale da oltre 20 anni, prende il suo nome dal suo passato breaker agli inizi degli anni 80. Davide, dopo aver prodotto singoli che sono stati esportati in tutto il mondo matura la sua esperienza di DJ in Francia, Svizzera, Inghilterra, America, Giappone, Belgio e Olanda. Famose sono le sue partecipazioni ad eventi mondani internazionali, come al compleanno dello stilista Giorgio Armani e al matrimonio della cantante pop Mel B (Spice Gilrs). e tanto altro......Ascolta l'intervista



