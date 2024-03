MUSICA Distaccati (da La Dolce Vita) E' il nuovo singolo di Francesco Cavestri di ampio respiro

Distaccati (da La Dolce Vita).

“Distaccati” il nuovo singolo di Francesco Cavestri, è il messaggio che ci lancia Fellini, nel suo film "La Dolce Vita" quello di non temere l’incontro con il caos, con la parte più remota e pura del nostro animo: l’amore, inteso non come sentimento, ma come unica strada per raggiungere l’armonia con noi stessi, per vivere fuori dal tempo.”



