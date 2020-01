MUSICA Domeniche nel Castello Le melodie più belle dell’opera presentate da un esperto ed eseguite dal vivo con la presenza di due cantanti accompagnati al pianoforte.

Domeniche nel Castello.

Nel corso degli anni ha raccolto sempre più consensi e si è affermato come un evento molto atteso nella programmazione culturale sammarinese. Le Domeniche nel Castello è una manifestazione proposta dalla Biblioteca Popolare di Serravalle, in collaborazione con la Banda di Serravalle: quattro appuntamenti all'inizio dell'anno per scoprire e godere delle pire belle melodie dell'opera, introdotte da un esperto ed eseguite dal vivo da due cantanti accompagnati dal pianoforte.

L’iniziativa può contare anche quest’anno sul Patrocinio della Segreteria di Stato per l’Istruzione e Cultura e della Giunta del Castello di Serravalle, ed il supporto economico dell'Ente Cassa di Faetano.



