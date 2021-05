CURIOSITÀ Enjoy The Future Tre Chef a confronto nel segno made in Italy

Enjoy The Future.

Enjoy the Future è l’iniziativa che rientra nel programma Enjoy the authentic joy, il progetto europeo nato per promuovere il valore di tre eccellenze della salumeria italiana tutelata: Mortadella Bologna IGP, Salamini alla Cacciatora DOP, Cotechino Modena IGP. L’attività si svilupperà attraverso la realizzazione di tre Masterclass guidate da Sonia Peronaci che, nel mese di maggio, avrà come relatori Gino Sorbillo, Filippo La Mantia e Max Mariola. Ora che si prospetta la graduale riapertura degli esercizi e spazi pubblici e si potrà riprendere, in sicurezza, a frequentare luoghi e occasioni di vita sociale, i tre chef ci aiutano a rientrare nella dimensione della riconquistata convivialità attraverso i prodotti del buon cibo, legati alla tradizione e alla qualità, autentica espressione dell’eccellenza del Made in Italy agroalimentare. Ne abbiamo parlato con Viviana Romanazzi referente del progetto “Enjoy the authentic joy”





