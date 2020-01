Enrico Bertolino ci porta nel suo "Instant theatre"

Enrico Bertolino da oltre tre anni si cimenta in una formula teatrale innovativa, ideata insieme a Luca Bottura e portata con successo nei teatri delle principali città italiane,si tratta dell’ "Instant theatre", spettacolo in cui narrazione, attualità, umorismo, storia, costume, cronaca, comicità, politica e satira si incontrano sulle assi di un palcoscenico. Quest’anno lo spettacolo aggiunge il sottotitolo Circo Minimo, a voler rievocare il Circo Massimo capitolino che qui diviene metafora del Parlamento e della scena politica i cui protagonisti si cimentano in acrobazie da circensi esperti. Ne ha parlato il protagonista ai nostri microfoni.