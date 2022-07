SALUTE Equilibriodonzia: la salute tra i denti

Equilibriodonzia: la salute tra i denti.

L'Equilibriodonzia è una terapia funzionale che tiene in considerazione il legame tra denti, corpo e psiche.

[Banner_Google_ADS]



L’obiettivo non è solo quello di riportare i denti in una posizione più adeguata, ma ripristinare una fisiologica funzionalità della bocca favorendo una corretta respirazione nasale, una corretta deglutizione ed una masticazione bilaterale alternata secondo i principi del dott. Pedro Planas, riconosciuto come uno dei padri della Riabilitazione Neuro Occlusale.

Tutto ciò influisce positivamente sulla postura e non solo.

Ne abbiamo parlato con il Dott. Giovanni Guido Rizzi, odontoiatra ospite di Diamoci del Tu.



I più letti della settimana: