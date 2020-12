Eraldo Pecci ricorda Diego

L'amicizia vera tra due ragazzi che di mestiere giocano a calcio e lo fanno straordinariamente bene, uno si chiama Eraldo e l'altro Diego. Si ritrovano ad essere protagonisti di un episodio che accade poche volte nella vita, battere un calcio di punizione a due in area che decide un campionato.











Amici fuori dal campo, ora Eraldo si ferma per pochi minuti ai nostri microfoni per ricordare, racconatre di un campione, un genio come lo chiama lui, con un cuore più grande di se, spesso attaccato per i suoi eccessi, ma sempre rispettoso dei compagni e degli avversari dentro e fuori dal campo.

Grazie a Eraldo Pecci per il ricordo di Diego Maradona a Radio San Marino