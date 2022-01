LIBRI Eroi di Gianfranco Giacomo D'Amato Un libro che parla di tutti quegli Eroi che non si trovano sui libri di Storia

Eroi di Gianfranco Giacomo D'Amato.

In Eroi ci sono 8 storie incredibili e quasi del tutto ignote di persone comuni, capaci di fare cose eccezionali per gli altri durante la Seconda Guerra Mondiale. Lo spunto è partito dal racconto della madre dell'autore Gianfranco Giacomo D'Amato di un'azione coraggiosa di un uomo che non era un eroe: il nonno. Sono quelli che non possiamo non ammirare perché, anche se non pensavano di esserlo, sono loro i veri EROI.

