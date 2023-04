Eva Capomagi " EVA" e il nuovo singolo "a muso duro"

Si intitola “A muso duro” il nuovo singolo di Eva, 26 anni cantautrice marchigiana. Una canzone vera, di quelle che raccontano un fatto personale, una difficoltà in cui tutti si possono imbattere. Eva racconta la sua difficoltà dopo aver vissuto attacchi di panico mentre si esibiva sul palco. Una difficoltà immotivata, che ha iniziato a colpirla qualche anno fa, ma che col tempo ha imparato a gestire. Una paura subdola, che la colpiva proprio nei momenti dove la sua passione più cara, il canto, si manifestava al massimo livello, ovvero davanti ad un pubblico.Ma con l’aiuto di persone competenti tutto si può risolvere. Così Eva ha superato il suo problema, imparando a conviverci. E i grandi risultati ottenuti dalla cantante di Polverigi, stanno a dimostrare che il “la iena” si può annientare. Una canzone, scritta insieme a Marco Giorgi per Yourvoice Records, ma anche una storia, che può essere di esempio e di aiuto per tutti coloro che si trovano a combattere con questo silenzioso ed invisibile nemico.



