RADIO Fausto Terenzi una vita per la radio Il suo modo di fare irriverente e scanzonato ha regalato il buonumore per oltre 40 anni

Fausto Terenzi una vita per la radio.

Fausto Terenzi é nato a Milano,il 24 dicembre 1950. Dal 75 è un conduttore radiofonico italiano, considerato una delle voci storiche delle radio private italiane. Dopo aver lavorato in numerose discoteche come disc jockey, nel 1975 fece il suo esordio come conduttore radiofonico in una storica emittente milanese. Ha raggiunto la popolarità a inizio anni novanta grazie al programma radiofonico Fausto Terenzi Show da lui condotto assieme a Leone Di Lernia e Paolo Dini.

[Banner_Google_ADS]







A fine anni novanta passò a condurre il programma notturno "Guarda che luna". Nel 2001 "L'Italia che va", e "Villaggio Italia" e dal 2002 tornò al suo storico Fausto Terenzi Show assieme a Raffaele Fregonesi e Attilio Corna. Nella "giornata mondiale della radio" ci ha regalato i suoi ricordi e il suo immancabile umorismo.



I più letti della settimana: