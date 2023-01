MUSICA Filippo Graziani e l'Arcipelago Ivan Un viaggio sulla nave dei ricordi attraverso musica disegni e la scrittura del grande musicista

Filippo Graziani e l'Arcipelago Ivan.

Arcipelago Ivan è l’omaggio di Filippo Graziani al padre Ivan, in viaggio che come a bordo di una nave traghetterà gli spettatori tra musica, racconti e letture per rivivere i grandi successi di casa Graziani come Lugano addio, Firenze, Pigro. E’ il luogo che racchiude tutte le sfaccettature artistiche di Ivan Graziani che convivono in equilibrio proprio come le isole di un arcipelago.

Ne abbiamo parlato a Diamoci del Tu con Filippo Graziani

I più letti della settimana: