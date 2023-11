CULTURA Food for Future Festival-Cibo in Movimento La manifestazione per conoscere il futuro della gastronomia, la sostenibilità e la creatività in cucina

Food for Future Festival-Cibo in Movimento.

Sarà il Teatro Sociale G. Busca la sede della prima edizione del congresso gastronomico Food For Future Festival – Cibo in Movimento che si terrà ad Alba. ospiti vari Chef famosi e Iginio Mazzari per l'evoluzione dei dolci.

Ne abbiamoparlato con lo Chef Luciano Tona, osite a Diamoci Del Tu



