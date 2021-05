CULTURA “Food&Sport”, promosso dal Consorzio Cacciatore Italiano Un’occasione per sfatare i falsi miti e diffondere corretta informazione su salute, alimentazione e sport

“E’ meglio fare sport di mattina?”, “Se siamo a digiuno bruciamo più calorie?”, “Per scolpire il muscolo, nella dieta solo bianco d’uovo crudo e petti di pollo?”. E via discorrendo. Per dare risposta a tante e domande è nato il premio “Food&Sport”, promosso dal Consorzio Cacciatore Italiano. Un’occasione per sfatare i falsi miti e diffondere corretta informazione su salute, alimentazione e sport.





