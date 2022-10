Frantoi Aperti compie 25 edizioni

In Umbria la luce di novembre si accenderà sulla 25^ edizione di Frantoi Aperti, evento clou dell’oleoturismo nazionale, che dal 29 ottobre al 27 novembre 2022 celebrerà per cinque fine settimana, l’arrivo del nuovo olio extravergine di oliva nel periodo della raccolta e frangitura delle olive, proponendo esperienze in frantoio, tra gli olivi, all’aria aperta e nelle piazze dei borghi medievali e delle città d’arte, legate al mondo dell’olio e.v.o. di qualità .

Ce ne ha parlato Paolo Morbidoni presidente della Strada dell'Olio Regionale.