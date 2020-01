TEATRO Ghost il musical La storia d'amore struggente di Sam e Molly arriva sul palcoscenico del Teatro EuropAuditorium di Bologna

Ghost il musical.

Trasposizione fedele del cult movie degli anni ’90 vincitore di un Golden Globe (miglior attrice non protagonista,Whoopi Goldberg) e di due premi Oscar® (miglior sceneggiatura e miglior attrice non protagonista), Ghost torna ad emozionarequesta volta in una versione teatrale adattata dallo stesso sceneggiatore del film, Bruce Joel Rubin. Noi abbiamo incontrato la cantante dall’anima soul Gloria Enchill che nel musical vestirà i panni della carismatica Oda Mae, ruolo ricoperto nel film da Whoopi Goldberg.



I più letti della settimana: