Giulietta........ forever: il nuovo libro di Cristiano Militello Vent'anni fa l'uscita del primo libro intitolato al celebre striscione napoletano

Giulietta fu presa di mira dalla curva partenopea in occasione della venuta, all'epoca, al San Paolo, del Verona. Cristiano Militello racconta cinquant’anni di storia del calcio e del costume italiano in oltre 2100 striscioni, per la gran parte totalmente inediti, raccolti in un libro che è insieme un compendio di comicità popolare e un saggio storico-sociologico tutto da ridere.

Lo abbiamo incontrato a Diamoci del Tu

