Giuseppe Oppedisano " GIOSEF" " Credere in un Dio".

Credere in un Dio”, il nuovo singolo del cantautore Giosef, è online su tutte le piattaforme streaming. Il brano riprende un po’ questa nostra abitudine a lamentarci continuamente, la condizione che ognuno di noi vive durante il giorno, mettendo in risalto la paura del fallimento, la paura di non riuscire a vivere la vita come la si vuole. Non siamo abituati a chiedere ad una forza più potente, ognuno ha il suo Dio che ci aiuta, ma non abbiamo troppa fiducia nel poterlo credere e preferiamo mollare o abbandonare invece di raggiungere e conquistare..Il brano è il terzo estratto che prosegue il lancio del nuovo progetto discografico “Amore e Psiche”, ed è scritto e composto dall’artista in collaborazione con l’ormai fedele etichetta discografica Yourvoice Records con arrangiamento e registrazione a cura di Marco Giorgi.









Qui sotto l'intervista ed il brano

