Giuseppe Taddei difende i colori di San Marino ai mondiali

L’International Esports Federation (IESF), insieme all’Israeli Esports Association (IESA) e al Maccabi World Union, è lieta di annunciare il 12° Campionato mondiale IESF Esports. Giuseppe Taddei ha scelto il gioco di calcio per eccellenza su consolle, PES acronimo di Pro Evolution Soccer per provare a difendere i colori del titano alle prossime selezioni, superate le quali si spalancherebbero le porte per i Mondiali. In Israele l'anno prossimo.





