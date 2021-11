SPETTACOLO Gli anni del risveglio, opportunità di evoluzione Coordinate spirituali per comprendere questi tempi

Maurizio Cioria, Operatore e Formatore Shiatsu, Reiki e Meditazione, nonché Fondatore de "Il Giardino Interiore" ciò che accade è diretto dal mondo spirituale e solo cercando di comprendere questo mondo potremo comprendere ciò che accade. In collaborazione con "Il Centro Sociale di Dogana" San Marino. Per il relatore oggi l’unica risposta alla paura è il risveglio dell’anima, poichè l’anima è in grado di vedere ciò che alla mente razionale sfugge. Capire che siamo fatti di corpo, mente, anima e spirito e coltivando questi aspetti, saremo in grado di comprendere chi siamo realmente, sapremo più chiaramente in che epoca viviamo e potremo trasformare questo momento “extra-ordinario” in una opportunità per crescere come individui.





