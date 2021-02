Gli anziani che salvarono l'umanità di Corrado Carattoni

Il racconto di Corrado Carattoni, "Gli anziani che salvarono l'umanità", Carlo Filippini editore ci trasporta in un turbinio di battaglie fantascientifiche e fantapolitiche, sostiene proprio questa tesi: "Proviamo a pensare che il “corona virus ”sia un esperimento, ma non dei cinesi, bensì della Madre Terra, che si è stancata di una razza troppo invadente, troppo irrispettosa dei suoi equilibri e del suo ecosistema. Ebbene si, il Pianeta si è stancato di noi, della nostra violenza, del nostro fregarcene delle regole che governano la natura, del continuo e indiscriminato saccheggio delle sue non inesauribili risorse...e a salvarci ci provano ancora una volta quelli dai capelli bianchi.

Abbiamo incontrato l'autore Corrado Carattoni