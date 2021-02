LIBRI Gli anziani che salvarono l'umanità di Corrado Carattoni Il covid da un punto di vista nuovo da luogo ad una serie di riflessioni

Gli anziani che salvarono l'umanità di Corrado Carattoni.

Il racconto di Corrado Carattoni, "Gli anziani che salvarono l'umanità", Carlo Filippini editore ci trasporta in un turbinio di battaglie fantascientifiche e fantapolitiche, sostiene proprio questa tesi: "Proviamo a pensare che il “corona virus ”sia un esperimento, ma non dei cinesi, bensì della Madre Terra, che si è stancata di una razza troppo invadente, troppo irrispettosa dei suoi equilibri e del suo ecosistema. Ebbene si, il Pianeta si è stancato di noi, della nostra violenza, del nostro fregarcene delle regole che governano la natura, del continuo e indiscriminato saccheggio delle sue non inesauribili risorse...e a salvarci ci provano ancora una volta quelli dai capelli bianchi.

Abbiamo incontrato l'autore Corrado Carattoni











I più letti della settimana: