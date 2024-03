DIAMOCI DEL TU Gli HBH a Una Voce Per San Marino con

Gli HBH a Una Voce Per San Marino con.

Anche la band degli HBH ha partecipato a "Una Voce Per San Marino" arrivando alla semifinale dei sammarinesi. Beatrice Massari, la cantante, è venuta a raccontarci questa esperienza, ci farà anche ascoltare il brano I Can Be Real che hanno portato al festival.

