TEATRO Graces, quando danza e scultura si incontrano Una forma d'arte dove non ci sono confini tra danza, teatro e perfprming art.

Graces è un progetto di performance ispirato alla cultura e al concetto di bellezza e natura che Antonio Canova realizzò tra il 1812 e il 1817. L’ispirazione è mitologica. Le 3 figlie di Zeus erano creature divine che diffondevano splendore, gioia e prosperità. In scena tre corpi maschili, tre danzatori dentro ad un’opera scultorea che simboleggia la bellezza in un viaggio di abilità tecnica che li porta in un luogo e in un tempo sospesi tra l’umano e l’astratto. Ne abbiamo parlato con Silvia Gribaudi de il laboratorio di teatro danza





