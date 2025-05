CULTURA " I Benefici del Judo per i più Giovani" "La nostra disciplina può cambiarci la vita" Maestra Silvia Marocchi

Per capire come aiutare tuo figlio o figlia a crescere felice e in modo equilibrato in un mondo in continuo cambiamento, la serata è pensata proprio per i genitori, per capire come supportare i nostri figli nelle loro sfide quotidiane. Ce ne ha parlato la Maestra Silvia Marocchi 5° Dan di Judo

